Зеленський розповів про тактику Росії щодо виправдання військових злочинів

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким чином російські пропагандисти намагаються виправдовувати злочини своїх військових. За його словами, для цього не соромляться використовувати спотворення фактів, обман та інші методи.

"Упевнений, Ви знаєте про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нова стара? Все просто. Таку ж тактику вони вже використовували, коли окупанти збили малайзійський Boeing над Донбасом, вони звинувачували Україну", - нагадав Зеленський.

Президент України також розповів, що й у 2014 році, і сьогодні пропагандисти брешуть, спотворюють факти, придумують різні пояснення, доходячи навіть до версій про те, що трупи підкидають для створення картинки.

"Але вони не зможуть обдурити весь світ. Прийде час, і всі росіяни дізнаються, хто з їхніх громадян вбивав, а хто наказував, хто закривав очі на вбивства. Ми все це встановимо і зробимо їх всесвітньо відомими", - підкреслив Зеленський.