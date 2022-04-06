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Зеленский рассказал, где наиболее сложная ситуация на фронте

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 00:34
Зеленский рассказал, где наиболее сложная ситуация на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Донбассе и на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Наиболее сложная ситуация, как и в предыдущие дни, на Донбассе и на Харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что несмотря на то, что оккупанты преобладают численно, ВСУ удерживают большинство направлений.

Кроме того, Зеленский отметил, что защитники Украины сделают все, чтобы защитить украинскую землю от оккупантов.

"Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление. Но у нас нет никакого выбора - решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский предупредил Кремль, что если он не захочет договариваться о мире, то лихие 90-е покажутся сытыми.

Ранее Зеленский рассказал о тактике России по оправданию военных преступлений.

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