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Зеленський розповів, кого підтримає на посаді мера Одеси

Новини » Політика    10.10.2019 - 18:11
Зеленський розповів, кого підтримає на посаді мера Одеси
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Зеленського, цей кандидат не хоче йти у політику

Президент України Володимир Зеленський розповів, кого підтримає на посаді мера Одеси. Про це Володимир Зеленський розповів під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цей кандидат не хоче йти у політику.

"Мер Одеси… чесно скажу. Мені дуже подобається (Олександр, -ред.) Андросов. Але він не хоче в політики. До речі, звертаючись, Андросов, може подумаєш?" - прокоментував президент.

"Мер такого міста як Одеса... У нас багато таких міст, які непрості. І туристичний і портовий... Там повинна бути людина, яка одесит, яку всі поважають. Тобто, обличчя таких міст повинно бути таке, яке всі поважають. Я зараз чесно сказав до Андросова, хай до тебе люди ходять - іди в мери, іди в мери. Президент тебе підтримає, я впевнений, що і люди підтримають", - додав Зеленський.

Відзначимо, Андросов є офіційним представником команди Зеленського в Одесі.

У матеріалі РБК-Україна "Тінь виборів: як у Зеленського планують перезавантажити владу в Києві і на місцях" повідомлялося, що дострокові вибори можуть відбутися в інших містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Харків, Одеса.

Нагадаємо також, глава Офісу президента України Андрій Богдан підкреслював, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами глави ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

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