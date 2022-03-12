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Зеленський вперше озвучив воєнні втрати України: загинуло близько 1300 військових

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Київ, Субота 12 березня 2022 16:28
Зеленський вперше озвучив воєнні втрати України: загинуло близько 1300 військових Фото: президент України, Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський вперше за довгий час озвучив воєнні втрати України. За його словами, загинули близько 1300 українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

"У нас загинуло близько 1300 військових", - сказав Зеленський.

Зазначимо, при цьому, за даними Генерального штабу Збройних сил України втрати російських військ на 15 день війни складають понад 12 тисяч.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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