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Радий, що німецька позиція змінюється на користь України, - Зеленський після розмови з Шольцом

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Понеділок 11 квітня 2022 00:01
Радий, що німецька позиція змінюється на користь України, - Зеленський після розмови з Шольцом Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський розповів про своє спілкування з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, і зазначив, що позиція Німеччини змінюється на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на нічне звернення глави держави.

Зеленський розповів, що у неділю говорив із Шольцом щодо дій армії РФ та притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах в Україні, а також як посилити санкції проти країни-агресора та як примусити її шукати мир.

"Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини назвав вбивства в Бучі військовим злочином і закликав знайти винних.

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