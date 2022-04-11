Радий, що німецька позиція змінюється на користь України, - Зеленський після розмови з Шольцом

Президент Володимир Зеленський розповів про своє спілкування з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, і зазначив, що позиція Німеччини змінюється на користь України.

Зеленський розповів, що у неділю говорив із Шольцом щодо дій армії РФ та притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах в Україні, а також як посилити санкції проти країни-агресора та як примусити її шукати мир.

"Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо", - сказав президент.