ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розповів про борг "1+1" перед "Кварталом"

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 09:55
Зеленський розповів про борг "1+1" перед "Кварталом"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський підтвердив інформацію про борг каналу Коломойського перед компанією "Квартал 95"

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів про борг телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському, перед компанією "Студія Квартал 95". Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста: "Скільки Ігор Коломойський вам грошей повинен, як мінімум?", Зеленський відповів: "Як мінімум повинен".

За його словами, "Кварталу 95" повинен канал "1+1". Зеленський заявив, що телеканал ще не повністю розрахувався з компанією "Квартал 95".

"Немає. Ну не все. Ну, слухайте, ну це ж не про дві гривні йде мова. Я можу зрозуміти, що у нас з ринком відбувається. Ми йдемо на якісь всі поступки. Десь знижуємо ціну, і знижували, особливо після кризи і так далі. Нічого з цим не зробиш, хлопці. Іноді знижуємо, іноді якісь речі прощаємо. Іноді якісь речі залишилися в столі, скажімо так. Ти зробив, а канал сказав: "Не хочемо", - розповів він.

Нагадаємо, раніше в матеріалі РБК-Україна "Не до сміху: як Володимир Зеленський буде будувати президентську кампанію" говорилося, що у телеканалу "1+1"сформувався борг перед студією "Квартал" Володимира Зеленського.

Як стверджували кілька джерел РБК-Україна, в тому числі і в самому штабі Зеленського, у "1+1" сформувався борг перед "Кварталом" на кілька мільйонів доларів. За різною інформацією, заборгованість становить не менше 4 млн доларів.

Зеленський допускає розпуск Ради у разі перемоги на виборах Зеленський розповів про своє ставлення до легалізації наркотиків
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленський
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся