Зеленський розповів бізнесу, як Україну чистять "від усього бруду"

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Американської торговельної палати, Спілки українських підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Він закликав провідні бізнес-асоціації країни долучатися до урядових програм для великих інвесторів.

"Ми з нашою командою, я особисто справді готові боротися за кожного з вас, за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну", - сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що нині в Україні є великий потенціал для розвитку та зростання, адже ще багато реформ попереду, зокрема судова. Та поки вона не завершена, держава готова стати на захист інвесторів.

"Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним", - сказав Зеленський.

Он нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" та про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об’єктів вартістю від 10 мільйонів доларів. Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.

Він також зазначив, що він та його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат та будуть спрямовані на зростання економіки й добробуту громадян.

"Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою. Привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім - ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі президент і уряд вже просто не виконують. Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проекти", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Україна "критично" потребує 50 мільярдів доларів інвестицій.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зобов'язав український уряд до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "інвестиційна няня". Наразі в Україні було створено інвестиційний атлас і офіс підтримки інвестицій.