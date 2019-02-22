Зеленський розширив свій електорат, - політолог

Експерт прогнозує зростання віри в перемогу Зеленського і надалі

Избиратели и экспертная среда начали всерьез воспринимать Владимира Зеленского как одного из главных фаворитов выборов президента, которые пройдут 31 марта. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя результаты опроса Института социальных технологий "Социополис".

"Если раньше называли фамилию Порошенко или Тимошенко (отвечая на вопрос о вере в победу кандидата), то, по последним опросам, многие избиратели начинают верить в победу Зеленского. Сейчас его и в экспертных кругах начинают считать одним из главных претендентов на победу. Его всерьез начали воспринимать как одного из главных фаворитов выборов", – сказал Фесенко.

По его словам, избиратели начали верить в победу Владимира Зеленского благодаря его лидерству в различных предвыборных рейтингах и эффективной кампании.

"За последние два месяца рейтинги различных социологических служб подтверждают безоговорочное лидерство Владимира Зеленского в гонке. И, думаю, это влияет на избирателей. Но и удачная эффективная кампания, разговоры о Зеленском, информационный фон, который сейчас есть, – все это тоже влияет. Я был на прошлой неделе на украинском ланче в Мюнхене на конференции по безопасности, главным объектом интереса там был именно Зеленский", – отметил Фесенко.

В то же время политолог прогнозирует, что в дальнейшем, скорее всего, сохранится тенденция к росту веры в победу Зеленского.

Эксперт также подчеркнул, что за последнее время электорат актера расширился.

"У него среди избирателей немало молодежи. Но за последний месяц – это уже не только молодежь. Это – разные слои населения, разного возраста и профессий. То есть его электорат стал гораздо более разнообразен. Если ему удастся мобилизовать своих избирателей, тогда он по меньшей мере обеспечит себе место во втором туре", – заявил Фесенко.

Напомним, согласно результатам опроса "Социополиса", кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сохраняет значительный отрыв от конкурентов в рейтинге электоральных симпатий украинцев.