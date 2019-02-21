Зеленський та його партія "Слуга народу" стали лідерами електоральних симпатій

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Зеленського готові підтримати 25,1% респондентів

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський зберігає значний відрив від конкурентів у рейтингу електоральних симпатій українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного в лютому Інституту соціальних технологій "Соціополіс".

Згідно з опитуванням, якби вибори проходили в цю неділю, за нього проголосували б 25,1% тих, хто визначився і збирається взяти участь у волевиявленні. За вихід у другий тур також борються Юлія Тимошенко (15,4%) і Петро Порошенко (14,6%). Різниця між другим і третім місцем - менше одного відсотка. Четвертим йде Юрій Бойко (10,3%), інші кандидати не набирають десяти відсотків.

Як випливає з результатів, на півдні та сході Зеленський впевнено обходить Юрія Бойка (19,2% проти 12,5% на півдні і 22,7% проти 13,3% на сході серед усіх опитаних), а на заході його підтримують 16,6% жителів - як і Юлію Тимошенко. Підтримка Петра Порошенка в західних областях - 14%. У центрі у Зеленського 19% прихильників.

У другому турі художній керівник "Кварталу 95" перемагає усіх кандидатів з головної п'ятірки. Причому, якщо б він вийшов у другий тур разом з Порошенко, за нього проголосували б 42% від усіх респондентів, а за чинного президента - 18%.

У той же час віра в перемогу Зеленського зросла до 22,4% при тому, що в перемогу Порошенка вірять 25,9%, а Тимошенко - 25,3%.

Готовність взяти участь у виборах президента в цілому висловили 80,3% опитаних.

Парламентські рейтинги очолює партія Зеленського "Слуга народу". За даними дослідження, її готові підтримати 21,4% серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні і вже визначився зі своїм вибором. Друге-третє місця посідають ВО "Батьківщина" і "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (17,7% і 15,1% відповідно).

Крім того, за даними опитування, 84,1% респондентів позитивно ставляться до введення заборони займати посади в органах державної влади тим політикам, в результаті перебування у владі яких відбулося значне погіршення соціально-економічної ситуації в країні. Майже 69% українців підтримують широке впровадження в Україні прямої демократії, а 58% опитаних висловилися за те, щоб важливі рішення в житті країни приймалися на всеукраїнських референдумах.

Як повідомляється, опитування було проведено з 8 по 15 лютого 2019. Об'єктом дослідження були жителі всіх регіонів України, за винятком Автономної Республіки Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, у віці від 18 років. Всього з використанням методу особистого інтерв'ю face-to-face було опитано 2409 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України за статтю, віком, регіоном проживання та типом населеного пункту (міський населений пункт/село). Теоретична статистична похибка вибірки (з довірчою імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2%.