Зеленський розширив свій електорат, - політолог

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Експерт прогнозує зростання віри в перемогу Зеленського і надалі

Виборці і експертне середовище почали всерйоз сприймати Володимира Зеленського як одного з головних фаворитів виборів президента, які пройдуть 31 березня. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи результати опитування Інституту соціальних технологій "Соціополіс".

"Якщо раніше називали прізвище Порошенка або Тимошенко (відповідаючи на питання про віру в перемогу кандидата), то, за останніми опитуваннями, багато виборців починають вірити в перемогу Зеленського. Зараз його і в експертних колах починають вважати одним з головних претендентів на перемогу. Його всерйоз почали сприймати як одного з головних фаворитів виборів", – сказав Фесенко.

За його словами, виборці почали вірити у перемогу Володимира Зеленського завдяки його лідерства в різних передвиборних рейтингах і ефективної кампанії.

"За останні два місяці рейтинги різних соціологічних служб підтверджують беззаперечне лідерство Володимира Зеленського в гонці. І, думаю, це впливає на виборців. Але і вдала ефективна кампанія, розмови про Зеленського, інформаційний фон, який зараз є, – все це теж впливає. Я був минулого тижня на українському ланчі у Мюнхені на конференції з безпеки, головним об'єктом інтересу там був саме Зеленський", – зазначив Фесенко.

У той же час політолог прогнозує, що надалі, швидше за все, збережеться тенденція до зростання віри в перемогу Зеленського.

Експерт також підкреслив, що за останній час електорат актора розширився.

"У нього серед виборців чимало молоді. Але за останній місяць – це вже не тільки молодь. Це – різні верстви населення, різного віку і професій. Тобто його електорат став набагато більш різноманітний. Якщо йому вдасться мобілізувати своїх виборців, тоді він принаймні забезпечить собі місце у другому турі", – заявив Фесенко.

Нагадаємо, згідно результатами опитування "Соціополісу", кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський зберігає значний відрив від конкурентів у рейтингу електоральних симпатій українців.