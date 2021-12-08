Зеленський розраховує, що ТКГ вирішить сьогодні три важливі питання

За словами Зеленського, він очікує, що під час сьогоднішнього засідання, сторони знайдуть вихід зі складної ситуації й розв’яжуть три важливих для України питання, а саме:

повернення режиму припинення вогню;

обмін полоненими;

відкриття КПВВ.

"Я знаю, що ці самі питання обговорювалися також за підтримки США на зустрічі президентів США та Росії. Ми знаходимо будь-які шляхи і віримо, що цей шлях, довгий чи короткий, призведе до реального результату", - відзначив Зеленський.