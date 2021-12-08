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Зеленський розраховує, що ТКГ вирішить сьогодні три важливі питання

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбудеться чергове засідання ТКГ. Президент України Володимир Зеленський розраховує на те, що після вчорашньої розмови лідерів США й Росії - сторони вирішать три важливих для країни питань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

За словами Зеленського, він очікує, що під час сьогоднішнього засідання, сторони знайдуть вихід зі складної ситуації й розв’яжуть три важливих для України питання, а саме:

  • повернення режиму припинення вогню;
  • обмін полоненими;
  • відкриття КПВВ.

"Я знаю, що ці самі питання обговорювалися також за підтримки США на зустрічі президентів США та Росії. Ми знаходимо будь-які шляхи і віримо, що цей шлях, довгий чи короткий, призведе до реального результату", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора відбувся онлайн-саміт президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, підсумки якого були позитивно оцінені Зеленським.

Водночас очікується, що лідер Штатів також зателефонує й президенту України вже 9 грудня.

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