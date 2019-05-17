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Команда Зеленського прокоментувала розпад коаліції

Новини » Політика    17.05.2019 - 12:51
Команда Зеленського прокоментувала розпад коаліції
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Сьогодні з коаліції вийшла фракція партії "Народний фронт", що призвело до розпаду більшості в парламенті

В команді обраного президента України Володимира Зеленського прокоментували припинення існування коаліції. Про це повідомила прес-служба Зеленського.

В команді назвали розпад коаліції "черговим свідченням того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали".

"Сьогодні одна з фракцій у Верховній раді вирішила вийти з коаліції. Але як можна вийти з того, чого немає? Фактично коаліції не існує вже три роки - з тих пір, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" і Радикальної партії Олега Ляшка. Тому нинішня гра в парламенті - чергове свідчення того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали. Продовжити своє безтурботне існування для них важливіше", - повідомили в команді.

В команді нагадали, що Україна "потребує змін і глибинних реформ і для реалізації потрібен дієздатний парламент".

Нагадаємо, фракція партії "Народний фронт" 17 травня проголосувала за вихід з коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала рішення про вихід з коаліції.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції. Парубій підкреслив, що протягом одного місяця у Раді має бути сформована нова коаліція.

 

 

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