Зеленський розпорядився повернути дітей з Грузії президентським літаком

Президент України Володимир Зеленський розпорядився, щоб Держуправління справами надало літак для повернення з Грузії десятьох дітей, які є громадянами України. Про це йдеться в розпорядженні №59/2019-рп.

Зазначається, що матір дітей заарештували за підозрою в торгівлі людьми

"Державному управлінню справами забезпечити в установленому порядку перевезення з Грузії в Україну літаком Державного авіаційного підприємства "Україна" позбавлених батьківського піклування десятьох дітей, які є громадянами України", - зазначається в документі.

Супроводжувати дітей під час перельоту буде уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, уповноважені представники Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та інші супроводжуючі. Перельот має оплатити Держуправління справами президента.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості.

Як відомо, 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Хлопчик помер у лікарні.