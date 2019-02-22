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СБУ блокувала розкрадання червонокнижної деревини на 2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 22:22
СБУ блокувала розкрадання червонокнижної деревини на 2 млн гривень
Фото: незаконно вирубана деревина (ssu.gov.ua)

Злочинну схему виявили у Дніпропетровській області

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Дніпропетровській області розкрадання внесених до Червоної книги цінних порід деревини лісового фонду держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входили мешканці Новомосковського району, незаконно вирубували черешчатий дуб на території урочища "Товсте". Для нелегального вивозу лісоматеріалів зловмисники використовували три одиниці спеціального вантажного транспорту. 

За інформацією СБУ, сторічні дубові насадження зловмисники планували продати за межами території нашої країни. За попередніми висновками, вартість викраденої деревини на "чорному ринку" становить понад 2 млн гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ст. 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального Кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій. 

Фото: місце злочину (ssu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко у жовтні 2018 року підписав закон про збереження лісів та попередження незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів. 

Раніше співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему незаконної вирубки лісів та експорту деревини у Київській області.

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