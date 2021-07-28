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Зеленський розкритикував хресну ходу: не бачив комунікації, мали йти в масках

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський розкритикував вчорашню хресну ходу в Києві до Дня хрещення Русі. Зокрема, за те, що тисячі паломників були без захисних масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Вчора у нас була хода, 55 000 чоловік. Я розумію, що це свято, але я від київської влади не бачив комунікації. Бояться комунікувати, не хочуть людям сказати прямо-будьте обережні, 55 000 приїхали до Києва, більшість - літні люди. Вони повинні були йти все в масках, хоча б так. Я масок там не бачив. Невже це так складно?",- зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що паломників звозили автобусами організовано.

"А те, що в Лаврі і біля Лаври люди ночували, яка велика кількість літніх людей. Якщо організовується така хода ... то треба було організувати, де люди ніч проводять, щоб люди були в масках. У них навіть не було питної води, поліція роздавала", - додав президент.

Нагадаємо, вчорашня хресна хода в Києві пройшла без порушень громадського порядку.

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Володимир ЗеленськийКрещение РусиХресний хід