Зеленский на "Рамштайне" предложил собирать IRIS-T и NASAMS в Украине

"Уже начались дискуссии в ваших странах об увеличении производства систем NASAMS, IRIS-T и других, их можно будет производить в Украине. Эти системы ПВО будут укреплять нашу общую безопасность. Ведь то, что мы будем производить здесь, будет защищать и вас и нас", - отметил глава украинского государства.

Он также добавил, что Украина вместе с партнерами плодотворно сотрудничает в вопросе производства украинского оружия. Речь об инвестициях. Несколько проектов было запущено.

"Мы хотим увеличить производство на 50%. Мы ведь знаем, что требует сейчас украинская промышленность. У нас есть силы, у нас есть резервы, есть желание, нам нужно финансирование. И мы готовы предоставить детализированные подсчеты", - рассказал президент.

Зеленский напомнил, что в Украине улучшают оснащение дронов и показывают настоящие результаты. В частности, это показывает операция "Паутина".

Он уточнил, что сейчас в украинском бюджете доступно 70 млрд долларов на закупку оружия.

"Поэтому нам нужен тимбилдинг, мы должны объединяться. Поэтому для нас результаты сегодняшнего заседания Контактной группы очень важны. Особенно когда речь идет об инвестициях в оборонный сектор Украины", - рассказал президент.