RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский о Совете мира: речь о партнерах, которые будут контролировать прекращение огня

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны, которые войдут в Совет мира президента США Дональда Трампа, могут заняться мониторингом прекращения огня между Украиной и Россией.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подтвердил, что Украину пригласили в Совет мира. 

"Когда мы в плане из 20 пунктов говорили о гарантиях безопасности и о том, как контролировать один из важных первых шагов, таких как прекращение огня, американская сторона предложила, что им понадобятся партнеры, которые будут осуществлять мониторинг вместе с Соединенными Штатами. И это может быть своего рода Совет мира, и в нем будут две стороны войны", - сказал президент. 

Он уточнил, что для него создание такого Совета мира "это не новость". Но президент Украины не знал, что его создадут в Давосе и кого президент США пригласит участвовать в такой инициативе. 

"Сейчас с россиянами мы враги. Белорусские союзники полностью на стороне россиян, мы не можем быть с ними", - отметил глава украинского государства. 

Президент объяснил, что Совет мира уже заложен в план из 20 пунктов. 

"Я думаю, это будет работать. Это будет работать с мониторинговой миссией уже после - только после окончания войны для нас. Возможно, есть и другие вопросы, например Газа и другие темы. Я не говорю о нашем участии в Газе и других вопросах. Поэтому речь идет о тех партнерах, которые будут контролировать прекращение огня и гарантии безопасности", - уточнил Зеленский. 

Совет мира

Напомним, сегодня, 22 января, на Всемирном экономическом форуме президент США Дональд Трамп подписал устав Совета мира.

Американский лидер сделал это с лидерами Парагвая, Узбекистана, Косово и еще 16 стран.

Изначально ожидалось, что Совет мира займется только вопросом Сектора Газа, но Трамп хочет, чтобы его мандат был расширен и включал также вопросы, связанные с другими войнами.

Детальнее о том, что такое Совет мира и зачем он Трампу, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДональд ТрампСовет мираРежим прекращения огняВойна в Украине