Зеленский: Путин остановит войну, у нас есть план

Российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливать войну против Украины, но будет вынужден это сделать. Разработан соответствующий план.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время Украинского молодежного форума, передает Укринформ.
Зеленский заявил о том, что все действия для этого просчитаны.
"Мы понимаем, что должны делать. Это общий план с нашими партнерами о том, как оказывать на него (Путина - ред.) давление", - говорит президент.
По словам Зеленского, в любом случае Силы обороны Украины должны удерживать фронт.
"Это дает президенту возможность вести сильный диалог с врагом", - рассказал он.
В случае, когда ситуация на поле боя недостаточно сильна, диалог превращается в чрезмерные компромиссы, не в интересах Украины, считает президент.
Зеленский подчеркнул, что сейчас главная стратегия Украины - противостоять стратегии Путина.
Также он напомнил, что российский диктатор планирует увеличение мобилизации и привлечения в армию как можно больше людей.
Потому Зеленский призвал международных партнеров Украины масштабировать поддержку, особенно в сфере ПВО. Среди задач Сил обороны он назвал ответные удары.
"Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть", - резюмировал президент.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина передала США предложения по дальнейшим действиям, которые должны ужесточить давление на Россию и помочь приблизить завершение войны.
Также сообщалось, что Россия все активнее применяла северокорейскую баллистику во время своих атак на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, по словам Зеленского, в России растет количество людей, выступающих за завершение войны против Украины. Эти настроения, согласно данным внутренних опросов, становятся все более заметными.