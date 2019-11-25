Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої обговорили повернені українські кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський зазначив важливість недавнього повернення Росією українських кораблів. У той же час президент заявив про необхідність повернення всього озброєння, обладнання та документації, що знаходяться на цих судах.

Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Російська Федерація - Європейський союз.

У свою чергу, в Кремлі повідомили, що розмова Зеленського з Путіним відбулася за ініціативою української сторони "з урахуванням запланованого на 9 грудня 2019 року в Парижі саміту в нормандському форматі".

У Путіна зазначили, що окрім повернення Україні кораблів "детально обговорено газову проблематику, включаючи питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну".

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих після річного полону військових кораблях.

Нагадаємо, 20 листопада кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулися в Україну після річного полону. Як заявляв командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, кораблі повернули у жалюгідному стані. Він заявив, що "росіяни їх угробили і познімали навіть плафони, розетки і унітази". Також зникли або були знищені особисті речі моряків.

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених кораблях "згнили з-за вологості", тому що кораблі фактично 10 місяців перебували без нагляду.