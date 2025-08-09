Зеленский: Путин хочет повторить сценарий Крыма, но на этот раз не получится

"Контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно - на разных уровнях, - и мы не делаем все публичным. Тактику Путина все хорошо видят", - отметил президент.

По его словам, глава Кремля боится санкций и делает все, чтобы "соскочить с них".

"Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли - хочет уже второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях", - добавил президент Украины.

Он отметил. что российскому диктатору это удалось и он даже не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах, что в дальнейшем привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины.

"Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонской области, Запорожья, полной территории Луганской области, Донецкой области, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию - где вторая, там и третья", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что с учетом этого, Украина продолжит крепко стоять на своих четких позициях.

"Должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам с этим помогать", - подытожил он.