Зеленский: без пункта о НАТО соглашения между Украиной и Венгрией не будет
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, когда Украина сможет заключить двустороннее соглашение с Венгрией. Он отметил важность пункта о НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.
Зеленский подчеркнул, что двусторонний документ содержит не только то, что хочет одна сторона, но и то, что важно для безопасности настоящего и будущего.
"Обе стороны. Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", - подчеркнул он.
В то же время, глава Украины пояснил, что если Украина и Венгрия уважают друг друга, то не должно быть никаких вопросов.
"Украина поддерживает то, что Венгрия есть в ЕС и НАТО. Вот мое отношение к вам. Если вы меня спросите о любом вопросе об украинском отношении к Венгрии, то вы получите скорый ответ. Мы готовы на все, чтобы между нами не было вопросов. Но если на любом вопросе украинском в венгерской стороне есть вопросы, то я считаю, что это не правильно. Двустороннее соглашение - это об уважении. И о том, видишь ли, ты меня на равных", - подытожил Зеленский.
Двухстороннее соглашение с Венгрией
В прошлом месяце Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. Еще тогда президент отметил, что в нем есть пункт вступления Украины в НАТО.
В то же время МИД Венгрии заявил, что они не будут включать в соглашение с Украиной ее членство в НАТО.
Саммит в Венгрии
Напомним, что сегодня Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России посетил Венгрию. Он приехал на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором примут участие более 40 лидеров почти всех европейских государств.
Заметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страна которого председательствует в Совете ЕС.
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