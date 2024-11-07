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Зеленский: без пункта о НАТО соглашения между Украиной и Венгрией не будет

Украина, Четверг 07 ноября 2024 20:17
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Зеленский: без пункта о НАТО соглашения между Украиной и Венгрией не будет Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, когда Украина сможет заключить двустороннее соглашение с Венгрией. Он отметил важность пункта о НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.

Зеленский подчеркнул, что двусторонний документ содержит не только то, что хочет одна сторона, но и то, что важно для безопасности настоящего и будущего.

"Обе стороны. Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", - подчеркнул он.

В то же время, глава Украины пояснил, что если Украина и Венгрия уважают друг друга, то не должно быть никаких вопросов.

"Украина поддерживает то, что Венгрия есть в ЕС и НАТО. Вот мое отношение к вам. Если вы меня спросите о любом вопросе об украинском отношении к Венгрии, то вы получите скорый ответ. Мы готовы на все, чтобы между нами не было вопросов. Но если на любом вопросе украинском в венгерской стороне есть вопросы, то я считаю, что это не правильно. Двустороннее соглашение - это об уважении. И о том, видишь ли, ты меня на равных", - подытожил Зеленский.

Двухстороннее соглашение с Венгрией

В прошлом месяце Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ о дальнейших отношениях. Еще тогда президент отметил, что в нем есть пункт вступления Украины в НАТО.

В то же время МИД Венгрии заявил, что они не будут включать в соглашение с Украиной ее членство в НАТО.

Саммит в Венгрии

Напомним, что сегодня Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России посетил Венгрию. Он приехал на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором примут участие более 40 лидеров почти всех европейских государств.

Заметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страна которого председательствует в Совете ЕС.

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