Зеленський: провокація на Донбасі не змінить курс

Після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових. Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогоднішнє засідання РНБО почалося з питання наступу бойовиків на Донбасі.

"У нас потужна армія, провокації бувають. Армія сильно відповіла, ситуація повністю контрольована. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс на те, що ми йдемо впевнено і наближаємося до припинення війни і до миру", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські втрати в результаті сьогоднішніх боїв на Донбасі склали - один боєць загинув, троє поранених і двоє контужених. Водночас підтверджені втрати противника склали четверо загиблими і шестеро поранених. За

словами начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака, бойовики запросили режим тиші і він зберігається з 10:00.

Раніше також противник назвав своє сьогоднішній наступ на Донбасі спробою прориву нібито Збройних сил України.