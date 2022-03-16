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Зеленський про провокацію з рухомим рядком: можу пропонувати скласти зброю військовим РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на провокацію з рухомим рядком на ТБ. Нібито він закликав Збройні сили "скласти зброю і розійтися по домівках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Що стосується останньої дитячої провокації про те, що я нібито пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, дітей і сім'ї", - зазначив він.

Він додав, що українська армія не складе зброю до самої перемоги.

Нагадаємо, сьогодні в ефірі телеканалу "Україна 24" пустили фейкове звернення Зеленського у рухомому рядку, в якому він нібито закликає Збройні сили України скласти зброю.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України