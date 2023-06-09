Зеленский провел заседание Ставки: основное внимание - на передовой

"Провел Ставку. Ситуация на передовой - этому основное внимание. Доклады - командующие оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел", - заявил президент.

Он подчеркнул, что во время заседания были подробно обсуждены поставки и распределение боеприпасов, усиление украинской артиллерии и ПВО.

"Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой", - подчеркнул Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши военные на разных участках Бахмутского направления продвинулись почти на 1600 метров.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что ВСУ продолжают движение вперед на флангах, а россияне теряют позиции под Бахмутом.

Хотя, несмотря на продвижение по линии фронта, официального начала контрнаступления еще не было. Между тем в Минобороны сообщили, что не будут сообщать о начале контрнаступления, ведь "планы любят тишину".

Однако российский диктатор Владимир Путин уже заговорил о якобы начале контрнаступления украинских военных. При этом он посетовал на нехватку современного оружия у страны-агрессора.

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