Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на востоке и поставки оружия

Сегодня, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений была военная ситуация на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Провел Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганской области, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание - к поставкам оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня украинские военные нанесли 14 ударов по районам сосредоточения российских войск.

Также мы писали, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг фейк россиян о том, что они якобы оккупировали село Красная Гора под Бахмутом.

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