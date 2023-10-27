Зеленский провел военный кабинет: обсудили обеспечение ВСУ дальнобойными ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 октября, провел военный кабинет. Одной из тем обсуждений стало обеспечение украинских военных дальнобойным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, кабинет был посвящен ситуации на основных боевых направлениях - Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Мелитопольском.

"(Обсуждали - ред.) обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в том числе дальнобойным оружием и ракетами", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что благодарен всем воинам, которые продолжают держать позиции и уничтожают оккупантов. За эту неделю, по словам Зеленского, существенно увеличились российские потери.

"Именно так и нужно", - резюмировал он.

Новые дальнобойные ракеты для Украины

Напомним, вчера, 26 октября, журналист "Голоса Америки" привела заявление неназванного высокопоставленного чиновника Генштаба ВСУ, который утверждал, что уже в январе наша страна получит новые дальнобойные ракеты с дальностью действия до 300 километров.

Вероятно, речь идет о ракетах ATACMS. Пока Украина получила только ту версию, которая способна бить по целям в радиусе до 165 километров.