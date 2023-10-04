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Зеленский провел в Харьковской области важные совещания, заслушал Сырского

Харьковская область, Среда 04 октября 2023 11:16
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Зеленский провел в Харьковской области важные совещания, заслушал Сырского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область и провел совещания с военными и местными властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

Президент подчеркнул, что во время совещаний заслушал доклад генерала Александра Сырского, отвечающего за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

"Важные совещания. Военные, областная СБУ, областная полиция. Доклад генерала Сырского. Совещание со всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. Ключевые вопросы - энергетика и восстановление", - отметил он.

Также Зеленский сегодня проведет совещание с чиновниками, чтобы проверить выполнение поручений.

Фото: Зеленский посетил Харьковскую область (t.me/V_Zelenskiy_official)

Поездка Зеленского на фронт

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский посетил Купянский и Лиманский направления. Он встретился с военными, которые держат оборону на указанных направлениях.

Глава государства с воинами обсудил потребности армии и ситуации на поле боя.

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Зеленский провел в Харьковской области важные совещания, заслушал Сырского
Зеленский провел в Харьковской области важные совещания, заслушал Сырского
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