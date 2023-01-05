RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии: о чем говорили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Обсудили формулу мира и договорились продолжить сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел плодотворный разговор с дорогим другом - президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Обсудили формулу мира. Поблагодарил за его решительную поддержку нашей страны и многомерную помощь Латвии. Договорились продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины", - написал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро из средств бюджета на непредвиденные расходы для украинских СМИ.

Также ранее мы писали, что президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что спецтрибунал должен рассмотреть российскую агрессию в Украине даже заочно. Таким образом, военный суд может конфисковать зарубежные активы Москвы для восстановления Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЛатвия