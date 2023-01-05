Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии: о чем говорили

В четверг, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Обсудили формулу мира и договорились продолжить сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел плодотворный разговор с дорогим другом - президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Обсудили формулу мира. Поблагодарил за его решительную поддержку нашей страны и многомерную помощь Латвии. Договорились продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины", - написал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро из средств бюджета на непредвиденные расходы для украинских СМИ.

Также ранее мы писали, что президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что спецтрибунал должен рассмотреть российскую агрессию в Украине даже заочно. Таким образом, военный суд может конфисковать зарубежные активы Москвы для восстановления Украины.

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