Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии
Во вторник, 04 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.
"Глава государства отметил важность усиления украинско-индийского партнерства на фоне российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
В ходе беседы было обсуждено проведение Россией "референдумов". Зеленский заявил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными.
"Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", - заявил президент.
Также Зеленский и Моди обсудили ядерный шантаж со стороны России, вопросы глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций. В конце разговора Зеленский повторно пригласил премьер-министра Моди посетить Украину.
Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента РФ Владимира Путина, заявив ему, что сейчас не время для войны.
Также Индия может занять место России по глобальным индексам облигаций.
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