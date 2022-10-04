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Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

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Вторник 04 октября 2022 19:36
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Фото: и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

"Глава государства отметил важность усиления украинско-индийского партнерства на фоне российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было обсуждено проведение Россией "референдумов". Зеленский заявил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными.

"Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", - заявил президент.

Также Зеленский и Моди обсудили ядерный шантаж со стороны России, вопросы глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций. В конце разговора Зеленский повторно пригласил премьер-министра Моди посетить Украину.

Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента РФ Владимира Путина, заявив ему, что сейчас не время для войны.

Также Индия может занять место России по глобальным индексам облигаций.

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