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В Казахстане депутата изгнали из парламента за поддержку вторжения РФ в Украину

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Казахстан, Четверг 19 января 2023 10:25
В Казахстане депутата изгнали из парламента за поддержку вторжения РФ в Украину Фото: Азамат Абильдаев (akzhol.kz)
Автор: Александр Белоус

Казахстанская политическая партия изгнала одного из депутатов парламента после того, как он поддержал военное вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Депутат парламента Азамат Абильдаев заявил в этом месяце Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что поддерживает то, что Россия называет "специальной военной операцией" в Украине, и назвал киевское правительство "нацистами", повторив тезис Кремля.

Правительство Казахстана, несмотря на традиционно тесные связи с Москвой, не поддержало вторжение и не признало аннексию украинских территорий Россией и призвало к миру.

Партия "Ак Жол", к которой принадлежит Абильдаев, заявила, что обсудила его комментарии на собрании и решила исключить его и попросить центральную избирательную комиссию отозвать его мандат.

В заявлении партии говорится, что "она всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств".

Хотя формально "Ак Жол" является оппозиционной партией, она в основном следует линии правительства по ключевым вопросам.

А поскольку казахи, согласно опросу, опубликованному в прошлом месяце местным социологическим центром Demoscope, поддерживают в конфликте больше Украину, чем Россию, комментарии Абильдаева могут повредить перспективам "Ак Жол" на досрочных парламентских выборах, которые ожидаются в ближайшие месяцы.

Напомним, правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, гражданам России можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

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