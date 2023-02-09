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Зеленский - Макрону и Шольцу: Чем быстрее Украина получит оружие, тем быстрее закончится агрессия РФ

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Четверг 09 февраля 2023 00:10
Зеленский - Макрону и Шольцу: Чем быстрее Украина получит оружие, тем быстрее закончится агрессия РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить войну, которую начала РФ. Помощь от партнеров и союзников необходима именно сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцелером Германии Олафом Шольцом.

"Сейчас у нас у всех, и мы это как никто чувствуем в Украине, у нас у всех очень мало времени. Я говорю не о сегодня, я говорю о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит - это об оружии, которое нужно для мира, потому что нужно остановить войну, которую развязала Россия", - отметил украинский лидер.

Зеленский указал, что у Франции и Германии есть потенциал "game changer". По его словам, именно так должны выглядеть нынешние переговоры о военной помощи.

"Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Украина умеет быть мощьной и благодарной, а наши друзья могут быть принципиальными и сильными.

"Я верю, что сегодня мы усилим наше единство - оборонное, политическое, санкционное. Поэтому я здесь", - подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл с визитом во Францию.

К слову, главное о поездке украинского президента - читайте в нашем материале по ссылке.

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