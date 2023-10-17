Зеленский провел Ставку и заявил о результатах в продвижении военных

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте и поддержка со стороны наших партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

На заседании прозвучали важные доклады командующих.

"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята!" - сказал президент.

Он также поблагодарил тех, кто мощно уничтожает логистику и базы захватчиков на нашей земле. Зеленский заявил о достигнутых результатах по этому направлению. К тому же, он поблагодарил некоторых наших союзников за эффективное оружие согласно договоренностям.

"Имеем результат в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят, и это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина именно нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует - каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта - все это имеет значение. Постоянство наших результатов - это постоянство поддержки Украины миром", - сказал он.

Президент отметил, что на Ставке был и доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, а соответственно и защиты людей, портов и нашего экспорта.

Отдельно участники обсудили международную политику и изменения. Докладывали чиновники и разведка.

"Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ - это наша сила. Наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной. Помогать. Заботиться о тех, кто рядом. Найти свое место в совместной работе народа - это важно", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, они имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области. К тому же, наши воины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике.

Тем временем в Институт изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ контрнаступали на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького, Северного и Первомайского.

При этом российские захватчики усилили штурмы на Марьинском направлении.

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