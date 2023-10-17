Российские военные усилили штурмы в районе Марьинки

Российские оккупанты увеличили количество штурмовых действий на Марьинском направлении. Только за прошедшие сутки украинские военные отразили почти 20 вражеских атак в районе Марьинки.

Украинские военные продолжают оборону на востоке и юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В частности, отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий на направлении Марьинки. Россияне доукомплектовывают на разных направлениях отряды "Шторм", которые понесли и несут значительные потери. Так, российское командование бросает их вперед на верную гибель.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, провели 42 боевых столкновения. Они также совершили 595 артобстрелов.

Существует высокая угроза применения ракетного вооружения и БПЛА по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши воины отбили почти 20 вражеских атак в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении военные не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового.

Потери врага

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" выполнили 1332 огневых задач.

Общие потери россиян составили 355 человек. Наши военные также уничтожили 22 единиц военной техники врага. В частности, 2 танка, 6 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 дрон и 7 единиц автомобильной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов захватчиков.

Ситуация на передовой

Напомним, в Генштабе также сообщали, что ВСУ имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области. К тому же, наши воины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике.

Тем временем в Институт изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ контрнаступали на Бахмутском направлении, отразили российские атаки в районе Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького, Северного и Первомайского.

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