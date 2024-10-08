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Зеленский провел Ставку по вооружению на следующий год и помощи от партнеров

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили обеспечение военных вооружений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.

На Ставке Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. Она касалась нужд армии до конца года и на перспективу.

"Доклады всех участников процесса по поводу того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", - написал Зеленский.

По его словам, на Ставке докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.

"Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - это серия международных встреч министров обороны, цель которых - согласование военной помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Он получил свое название от авиабазы в Германии, где впервые собрались участники в апреле 2022 года. В состав участников входят десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства.

Некоторые страны оказывают военную помощь, в то время как другие ограничиваются гуманитарной поддержкой или выражают политическую солидарность.

В начале сентября на "Рамштайне" впервые лично приехал президент Украины Владимир Зеленский. Следующее же заседание в формате "Рамштайн" состоится в Германии в октябре. Там присутствует президент США Джо Байден.

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