Зеленский провел Ставку по вооружению на следующий год и помощи от партнеров

На Ставке Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. Она касалась нужд армии до конца года и на перспективу.

"Доклады всех участников процесса по поводу того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", - написал Зеленский.

По его словам, на Ставке докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.

"Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - это серия международных встреч министров обороны, цель которых - согласование военной помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Он получил свое название от авиабазы в Германии, где впервые собрались участники в апреле 2022 года. В состав участников входят десятки стран, включая членов НАТО и нейтральные государства.

Некоторые страны оказывают военную помощь, в то время как другие ограничиваются гуманитарной поддержкой или выражают политическую солидарность.