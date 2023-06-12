Зеленский провел Ставку: обсудили успехи ВСУ и планы прорыва обороны россиян

По его словам, в ходе Ставки докладывали командующие оперативных направлений, которые сейчас самые важные и горячие: "Хортица" и "Таврия".

Глава государства напомнил, что сейчас продолжаются бои, но есть движение украинских защитников. И потери врага сейчас такие, как нужно нашей стране. По словам Зеленского, хотя погода неблагоприятная, дожди усложняют задание, наши воины показывают результат.

"Генералы Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский - ред.) и Тарнавский (командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский - ред.) доложили сегодня об успехах, которые уже имеем, о том, в каких точках нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломить больше российских позиций", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил украинских военных за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на деоккупированной территории, и за пополнение обменного фонда.

Президент добавил, что также были доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного насчет общей ситуации, СБУ и Министерства внутренних дел - о стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях. Сейчас Украина активно работает над поставками необходимого оружия и боеприпасов, добавил Зеленский.

"Был и доклад разведки - о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут - увеличиваем наш контроль на этом направлении", - отметил глава государства.

Успехи ВСУ

Напомним, за последнюю неделю украинские военные смогли деоккупировать семь населенных пунктов на юго-востоке Украины. Эту информацию сегодня подтвердила заместительница министра обороны Анна Маляр.

Она также рассказала, что продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра.