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Зеленский провел спецсовещание по обходу санкций против России: будут необходимые шаги

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина проанализировала, как России удается обходить санкции. Следующий шаг - перекрыть все направления, по которым Москва может это сделать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает", - сообщил президент.

По словам Зеленского, государству-террористу до сих пор удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы.

Однако президент сообщил, что во время сегодняшнего совещания они проанализировали, какие страны и компании могут помогать России производить средства террора, и в частности ракеты.

"Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления - вместе с партнерами, - чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут", - подчеркнул президент.

Санкции против России

Лидеры стран Большой семерки (G7) во время саммита в Хиросиме подтвердили свою преданность санкциям против РФ, в частности, они ограничат экспорт промышленного оборудования, инструментов и технологий, полезных для военных действий России, а также ее доходы от торговли металлами и алмазами.

Также Европейский союз готовит 11-й пакет санкций против России, который направлен на борьбу с обходом действующих ограничений.

Отметим, что вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине придется просить объяснения у некоторых стран, почему они не хотят применять санкции против российских компаний, производящих дроны и ракеты, которыми РФ обстреливает Украину.

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