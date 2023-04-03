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Зеленский провел еще одну Ставку на выезде. Сырский и Тарнавский докладывали с фронта

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На этот раз оно прошло в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Новое выездное заседание Ставки - первое было в Днепре, теперь - в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности - на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениями - на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня прошло заседание Ставки с полноценной подготовкой активных действий для освобождения украинских территорий.

"Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганская область. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны. Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - заявил президент.

Напомним, 27 марта состоялось первое выездное заседание Ставки.

При этом 21 марта Зеленский провел Ставку, на которой поднимался вопрос обстановки на основных направлениях фронта и календаря поступления военной помощи от союзников.

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