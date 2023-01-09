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Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Словении: о чем говорили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 9 января, глава государства Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудили оборонное сотрудничество и формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Провел первый телефонный разговор с новоизбранной президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудил с ней оборонное сотрудничество, пригласил принять участие в реализации формулы мира. Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", - написал Зеленский.

Напомним, во втором туре выборов президента Словении, состоявшемся в воскресенье, 13 ноября 2022 года, победила придерживающаяся левоцентристских взглядов беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц Мусар.

Добавим, 22 декабря она приняла присягу президента.

Также ранее мы писали, что Словения передала Украине партию из 28 танков М-55 для нужд армии.

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Владимир ЗеленскийСловения