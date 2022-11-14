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Первая женщина-президент. На выборах в Словении побеждает Наташа Пирц-Мусар

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Загреб, Понедельник 14 ноября 2022 01:42
Первая женщина-президент. На выборах в Словении побеждает Наташа Пирц-Мусар Фото: на выборах президента Словении побеждает Наташа Пирц-Мусар (Facebook/Nataša Pirc Musar)
Автор: Артур Родивилов

Во втором туре выборов президента Словении, прошедшем в воскресенье, 13 ноября, побеждает беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар, придерживающаяся левоцентристских взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

После обработки 99,99% бюллетеней она набирает 53,86% голосов, ее соперник, бывший глава МИД, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар - 46,14%.

Тем самым 54-летняя Пирц-Мусар станет первой женщиной-президентом Словении. В 2004-2014 годах она занимала пост омбудсмена в вопросах свободы СМИ. В качестве адвоката она занималась вопросами защиты частной жизни и свободного доступа к информации.

Самой известной ее клиенткой была жена Дональда Трампа Мелания, которая в 2016 году вела судебную тяжбу против словенского таблоида, а также словенских и хорватских компаний, использовавших ее имя в рекламных целях без ее разрешения. Суд завершился победой Трамп.

Явка на выборы во втором туре составила 44,08 процента из почти 1,7 миллиона избирателей.

Напомним, премьер-министр Словении Роберт Голоб признал, что отправка Украине советских танков, запланированная Любляной в обмен на новую технику от Германии, затянулась из-за смены словенского руководства после парламентских выборов, которые состоялись еще в апреле.

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