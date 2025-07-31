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Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши: о чем договорились

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Польша готовятся усилить двустороннее сотрудничество. Киев рассчитывает на сохранение поддержки со стороны Варшавы в сфере безопасности, политики и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня был хороший наш первый разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким. Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина ценит всю поддержку, оказанную Польшей с самого начала полномасштабной войны: военную, политическую и гуманитарную.

"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Проинформировал о последствиях этого обстрела и о ситуации на фронте. Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", - подчеркнул президент.

Он отметил, что во время разговора они с Навроцким обсудили ключевые события, которые состоятся в ближайшие месяцы.

"Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей", - подытожил глава Украины.

Выборы в Польше

Напомним, 2 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.

По данным Государственной избирательной комиссии (PKW), после подсчета 100% голосов он получил 50,89% поддержки избирателей - это 10 606 628 голосов.

Между тем его соперник, представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набрал 49,11% или 10 237 177 голосов.

Разница между кандидатами составила менее одного процента - около 370 тысяч голосов.

Подробнее о президентских выборах в Польше - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что инаугурация новоизбранного президента Польши состоится 6 августа.

Заметим, что посол Украины Василий Боднар рассказал, чего ждать от нового польского президента Навроцкого.

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