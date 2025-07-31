Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши: о чем договорились

Украина и Польша готовятся усилить двустороннее сотрудничество. Киев рассчитывает на сохранение поддержки со стороны Варшавы в сфере безопасности, политики и гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Сегодня был хороший наш первый разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким. Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником", - отметил он.
Зеленский отметил, что Украина ценит всю поддержку, оказанную Польшей с самого начала полномасштабной войны: военную, политическую и гуманитарную.
"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Проинформировал о последствиях этого обстрела и о ситуации на фронте. Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", - подчеркнул президент.
Он отметил, что во время разговора они с Навроцким обсудили ключевые события, которые состоятся в ближайшие месяцы.
"Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей", - подытожил глава Украины.
Напомним, 2 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.
По данным Государственной избирательной комиссии (PKW), после подсчета 100% голосов он получил 50,89% поддержки избирателей - это 10 606 628 голосов.
Между тем его соперник, представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набрал 49,11% или 10 237 177 голосов.
Разница между кандидатами составила менее одного процента - около 370 тысяч голосов.
Подробнее о президентских выборах в Польше - читайте в материале РБК-Украина.
Отметим, что инаугурация новоизбранного президента Польши состоится 6 августа.
Заметим, что посол Украины Василий Боднар рассказал, чего ждать от нового польского президента Навроцкого.