Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши: о чем договорились

"Сегодня был хороший наш первый разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким. Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина ценит всю поддержку, оказанную Польшей с самого начала полномасштабной войны: военную, политическую и гуманитарную.

"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Проинформировал о последствиях этого обстрела и о ситуации на фронте. Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", - подчеркнул президент.

Он отметил, что во время разговора они с Навроцким обсудили ключевые события, которые состоятся в ближайшие месяцы.

"Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей", - подытожил глава Украины.