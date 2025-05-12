Зеленский провел первый разговор с новоизбранным Папой Римским: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский, сегодня, 12 мая, впервые переговорил с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Среди затронутых вопросов была незаконная депортация Россией украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.
Как отметил Зеленский, разговор с новоизбранным Папой Римским был теплым и предметным. Он поблагодарил его за поддержку Украины и призыв к справедливому и длительному миру для Украины, а также освобождению пленных.
В том же числе президент и Лев XIV говорили о незаконной депортации Российской Федерацией (РФ) украинских детей. Киев, как отметил Зеленский, рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой.
В частности Зеленский проинформировал Папу Римского о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Также подтвердил готовность Киева к дальнейшим переговорам в любом формате, поскольку желает завершить войну и рассчитывает на зеркальное поведение со стороны России.
"Пригласил его святость совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - отметил Зеленский.
7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав с целью избрания нового Папы Римского. Первая попытка оказалась безрезультатной, но уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой появился белый дым.
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе папское имя Лев XIV. Это первый в истории Папа Римский, который является гражданином Соединенных Штатов Америки (США).
В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.
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