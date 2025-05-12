Зеленский провел первый разговор с новоизбранным Папой Римским: о чем говорили

Как отметил Зеленский, разговор с новоизбранным Папой Римским был теплым и предметным. Он поблагодарил его за поддержку Украины и призыв к справедливому и длительному миру для Украины, а также освобождению пленных.

В том же числе президент и Лев XIV говорили о незаконной депортации Российской Федерацией (РФ) украинских детей. Киев, как отметил Зеленский, рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой.

В частности Зеленский проинформировал Папу Римского о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Также подтвердил готовность Киева к дальнейшим переговорам в любом формате, поскольку желает завершить войну и рассчитывает на зеркальное поведение со стороны России.

"Пригласил его святость совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - отметил Зеленский.