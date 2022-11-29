Зеленский провел переговоры с Шольцем: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Одной из там обсуждений стало сотрудничество в вопросе защиты Украины от атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter .

"Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили реализацию украинской "формулы мира" и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее в Германии отказались передавать Украине системы ПВО Patriot после соответствующего предложения Польши. Там заявили, что ЗРК могут быть расположены только на территории стран НАТО.

Также мы писали, что правительство Германия готовит новый пакет помощи для Украины после масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

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