RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел переговоры с Шольцем: что обсудили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Одной из там обсуждений стало сотрудничество в вопросе защиты Украины от атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили реализацию украинской "формулы мира" и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее в Германии отказались передавать Украине системы ПВО Patriot после соответствующего предложения Польши. Там заявили, что ЗРК могут быть расположены только на территории стран НАТО.

Также мы писали, что правительство Германия готовит новый пакет помощи для Украины после масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОлаф Шольцракетный удар