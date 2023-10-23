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Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии: что обсудили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Одной из тем обсуждений стала формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров было обсуждено сотрудничество Украины с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. 

Также Зеленский поблагодарил наследного принца за усилия для проведения встречи по формуле мира в Джидде. 

"Я пригласил представителя Саудовской Аравии принять участие в следующем раунде переговоров на Мальте и отметил важную роль Королевства в подготовке к Глобальному саммиту мира", - уточнил президент. 

Он рассказал, что также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и жертв среди мирных жителей. 

Встречи по формуле мира

Напомним, Украина уже провела две встречи по формуле мира - в Джидде и Копенгагене. Таким образом наша страна хочет привлечь к поддержке такой инициативы как можно большее количество стран. 

Следующая встреча состоится на Мальте 28 и 29 октября. В ней, в частности, будут принимать участие страны Глобального Юга. 

 

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Владимир ЗеленскийСаудовская АравияВойна России против Украины