Зеленский провел переговоры с премьером Испании: передал оборонные нужды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны, в частности, обсудили оборонные нужды нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные нужды Украины. Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайн", - написал Зеленский по итогам разговора.
Напомним, ранее король Испании Филипп VI призвал продолжить поддержку украинских беженцев.
Также мы писали, что президент Украины сегодня, 5 января, провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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