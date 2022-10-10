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Зеленский провел переговоры с генсеком ООН: обсудили массированный обстрел Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В частности, стороны обсудили ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Поблагодарил Антониу Гутерриша за решительное осуждение российского массированного ракетного обстрела Украины. Подробно проинформировал о масштабах и последствиях очередного кровавого преступления России. Были единодушны: мир должен немедленно отреагировать. Обсудили ситуацию на ЗАЭС и зерновую инициативу", - написал президент по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские войска нанесли ракетные удары по территории Украины, в результате чего есть погибшие среди гражданских.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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