Зеленский провел ряд важных встреч: обсуждали сотрудничество и "формулу мира"

Зеленский, находясь в Аргентине, провел важные встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Президент Украины сообщил, что он поблагодарил президента Парагвая Сантьяго Пеньи за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций. Во время встречи они в частности обсудили пути развития торговли между Украиной и Парагваем.

Глава государства также проинформировал парагвайского коллегу об успехах в имплементации Украинской "формулы мира" и результатах трех встреч советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

"Мы чрезвычайно заинтересованы в привлечении Парагвая к имплементации нашей Формулы мира", - отметил президент Украины.

Кроме этого, Зеленский пригласил Сантьяго Пенью посетить нашу страну с визитом.

В то же время во время переговоров с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Особое внимание уделили перспективе проведения саммита Украина - Латинская Америка", - пояснил он.

С президентом Эквадора Даниэлем Нобоа они обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества. В частности страны могут сотрудничать в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией.

"Предложил присоединиться к имплементации украинской "формулы мира", - добавил Зеленский.

Визит Зеленского в Аргентину

Напомним, в конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победила звезда TikTok и поклонник США Хавьер Милей. Более подробно о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на инаугурацию президента Аргентины, которая состоится 10 декабря. По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Это первая встреча лидеров по истории двусторонних отношений между странами.

Аргентинские СМИ пишут, что Зеленский станет одним из самых влиятельных гостей, приглашенных на инаугурацию.

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