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Зеленский провел совещание с чиновниками по безопасности и восстановлению Украины после войны

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками, которое касалось программ восстановления территории Украины и украинской жизни после боевых действий и войны.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

"Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них - в новом формате безопасности. Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в том числе реабилитационный компонент... Все то, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала", - заявил Зеленский.

По его словам, в течение мая будут доработаны конкретные пункты государственных программ по восстановлению Украины. А уже в июне планируется выйти на практическую работу с партнерами по будущим планам.

"Того, что касается как восстановления здесь и сейчас - критических систем, так и стратегической трансформации нашей страны. Уверен, наш проект восстановления даст толчок для развития как минимум всему нашему региону - вслед за Украиной, и всем нашим партнерам, кто будет сотрудничать с Украиной", - подчеркнул он.

Напомним, что Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новый пакет военной помощи, который сегодня, 9 мая, анонсировали США, поможет Украине победить в битве против России.

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