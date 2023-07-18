Зеленский провел совещание по религии и духовности, пообещал новости

"Я провел сегодня важное совещание по поводу духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений. Вскоре будут новости", - сказал Зеленский.

Скандал с Киево-Печерской лаврой

Напомним, в конце марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ Московского патриархата. После представители УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры, но до сих пор этого не сделали.

УПЦ МП пыталась обжаловать решение и подала иск в суд, но его отклонили. Верующие и представители церкви блокируют проверки корпусов Лавры, не допускают комиссию.

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