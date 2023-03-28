Зеленский провел совещание по усилению защиты северной границы Украины

По его словам, на совещании присутствовали представители властей Черниговской и Сумской областей. Были подняты вопросы, требующие первоочередного решения.

"Особый разговор - с главой пограничной службы. О защите Сумской и других наших областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой", - сказал Зеленский.

Он также обратился в Сумской пограничный отряд и поблагодарил их за защиту украинских территорий.

"Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом - это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу", - подчеркнул президент.