Зеленский приехал в Ахтырку и вручил награду "Город-герой" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Сумскую область. Во время поездки он вручил Ахтырке почетную награду "Город-герой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Для меня честь - вручить сегодня Ахтырке почетную награду города-героя, города-защитника, города-победителя. В Сумской области, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несокрушимость наших людей - наших героев, всех украинцев и украинок", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом городе, как и во многих других, люди бились за свою землю и тем самым за всю Украину.

"Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь вражеский замысел против Украины, против украинского народа. Тех, кто помогал друг другу в Ахтырке, в соседних городах, городках, поселках весной прошлого года и тем самым отвоевал у врага время для многих украинских весен. Свободных весен!" - подчеркнул президент.

Отметим, что вчера был ровно год, как закончилась активная фаза боев за Ахтырку Сумской области.

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский побывал в Запорожской области, а затем приехал в Днепропетровскую.

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